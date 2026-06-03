Lussemburgo Italia LIVE | cronaca sintesi e risultato dell’amichevole

L’Italia ha affrontato il Lussemburgo in un’amichevole allo Stade de Luxembourg. La partita si è conclusa con un risultato non ancora comunicato. Sono stati giocati i primi minuti, con alcune occasioni da entrambe le parti. La squadra italiana ha schierato i suoi titolari, mentre il Lussemburgo ha risposto con un assetto difensivo. La gara prosegue senza ulteriori dettagli sulla durata o il punteggio finale.

che si giocherà allo Stade de Luxembourg. La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena questa sera alle 20.45 allo Stade de Luxembourg: sarà il debutto ufficiale della Nazionale di Silvio Baldini e, soprattutto, la prima uscita della giovanissima selezione azzurra dopo la pesante debacle nei playoff Mondiali. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo, con tanti volti nuovi e la volontà di ripartire subito con energia e identità. L’amichevole contro il Lussemburgo diventa così il primo banco di prova per misurare entusiasmo, qualità e tenuta mentale di un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e aprire una fase completamente diversa per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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