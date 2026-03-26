Italia Irlanda del Nord LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Italia e Irlanda del Nord si è conclusa con un risultato definitivo, valida per i playoff dei Mondiali 2026. Durante l'incontro sono stati segnalati vari interventi da parte dell'arbitro, con alcune decisioni soggette a revisione tramite moviola. La cronaca dell'evento fornisce dettagli su marcature, sostituzioni e momenti chiave, mentre il tabellino riporta i dati ufficiali delle reti e delle ammonizioni.

Zirkzee, si complica la pista Juve? Questa squadra di Serie A fa sul serio per l’attaccante olandese. Le ultimissime sulla possibile trattativa Rudiger Juve, i bianconeri accelerano per il centrale tedesco: presentata la prima offerta al giocatore. I dettagli Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghese Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Articoli correlati Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia–Irlanda del Nord: analisi Playoff UEFA e probabili formazioni. Come finisce Italia - Irlanda del Nord, la previsione di Totti: E chi ci arriva…. Ma altri ex sono più sicuriI pronostici del campione del Mondo, oltre quelli di tanti ex azzurri e non solo, in vista della partita di Bergamo ... corrieredellosport.it Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it Come finisce Italia-Irlanda del Nord, la previsione di Totti: “E chi ci arriva…”. Ma altri ex sono più sicuri - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com