Lussemburgo Italia LIVE 0-1 | la sblocca Pio Esposito di testa!

Nel match tra Lussemburgo e Italia, Pio Esposito ha segnato di testa il gol che ha portato avanti gli azzurri. La partita si sta svolgendo allo Stade de Luxembourg e si tratta di un’amichevole. Il risultato attuale è 1-0 in favore dell’Italia. La cronaca e la sintesi dell'incontro sono aggiornate in tempo reale.

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