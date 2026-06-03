Il primo tempo dell’amichevole tra Lussemburgo e Italia si è concluso senza reti allo Stade de Luxembourg. Nessun gol segnato nelle prime 45 minuti, con entrambe le squadre che hanno mantenuto il risultato invariato. La partita prosegue senza cambi di risultato o eventi significativi nel primo tempo. La cronaca si ferma all’intervallo, in attesa della ripresa.

Dumfries e l’addio all’Inter, un male necessario: la verità sulla clausola e il precedente con Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti» Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries, i nerazzurri devono anticipare la concorrenza sull’esterno dell’Atalanta Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe Inter, rivoluzione giovane: la strategia di mercato punta al futuro. Il messaggio di Oaktree Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione... 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Internews24.com - Lussemburgo Italia LIVE 0-0: primo tempo terminato a reti inviolate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: il primo tempo finisce a reti biancheLa partita tra la nazionale femminile della Danimarca e l’Italia si è conclusa con un punteggio di 0-0 al termine del primo tempo.

Leggi anche: LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: finisce a reti bianche il primo tempo del match

Temi più discussi: Lussemburgo-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lussemburgo-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Baldini punta sulla linea verde per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia: Donnarumma guida il gruppo; Dove vedere l'amichevole della Nazionale Lussemburgo-Italia in tv.

#LussemburgoItalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Lussemburgo-Italia diretta amichevole: segui il match della Nazionale di Baldini LIVEDallo stade de Luxembourg si gioca la prima partita ufficiale degli azzurri dopo la cocente eliminazione dal Mondiale 2026: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Lussemburgo-Italia 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: Pio Esposito sfiora il gol di taccoLa diretta LIVE dell'amichevole Lussemburgo-Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

La distanza genetica tra nord e sud Italia equivale a quella tra paesi europei diversi reddit