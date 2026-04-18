LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | il primo tempo finisce a reti bianche

La partita tra la nazionale femminile della Danimarca e l’Italia si è conclusa con un punteggio di 0-0 al termine del primo tempo. La sfida, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027, è in corso e il secondo tempo è appena iniziato. Le giocatrici italiane stanno cercando di trovare la rete che potrebbe sbloccare il risultato. La diretta si aggiorna di continuo per seguire gli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Attendiamo l’inizio del secondo tempo, ma le azzurre sembrano essere sulla strada giusta per trovare la rete del vantaggio. 15.50 Primo tempo a doppia faccia per l’Italia che nella prima parte soffre il possesso danese che tuttavia non riesce ad essere incisivo. Le azzurre prendono le misure con la pressione sempre alta decisa da Soncin, riuscendo ad ottenere anche due occasioni importanti con Cantore e con Soffia che da lontanissimo colpisce la traversa. FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? – Le azzurre pressano addirittura fino all’area di rigore delle danesi, mentre Salvai è stata ammonita su una sbracciata, onestamente leggera, su Floe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: il primo tempo finisce a reti bianche Highlights: Polonia-Italia 2-1 | Under 21 | Qualificazioni Euro 2027 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo! Leggi anche: LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il primo tempo! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca; Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico; L'Italia femminile batte 6-0 la Serbia nel match di qualificazione ai Mondiali 2027. LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: il primo tempo finisce a reti biancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Attendiamo l'inizio del secondo tempo, ma le azzurre sembrano essere sulla strada giusta per trovare la ... oasport.it Diretta | Danimarca Italia donne (risultato 0-0) streaming video Rai 2: traversa di Soffia! (18 aprile 2026)Diretta Danimarca Italia donne streaming video Rai 2, oggi sabato 18 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live (qualificazioni mondiali). ilsussidiario.net Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi facebook Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com