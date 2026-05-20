LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | finisce a reti bianche il primo tempo del match
Alle 17.00 è iniziato il secondo tempo della partita tra Italia e Cechia nel torneo di hockey su ghiaccio dei Mondiali 2026, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nel primo tempo, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Poco prima della fine del primo tempo, la squadra ospite ha tentato un'ultima azione per trovare il gol, ma il portiere italiano ha respinto il tentativo all’ultimo secondo. La partita prosegue senza reti dopo i primi 20 minuti di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 A tra poco con l’inizio del secondo tempo. 0-0 Rischio sulla sirena! Proprio all’ultimo secondo, Clara è costretto a respingere il tentativo disperato della Cechia che ha cercato il gol del vantaggio. 1:05 Pochi secondo ancora alla fine del primo tempo, l’Italia deve resistere per chiudere questa fraziona in pareggio. 3:01 Torna al completo la Cechia, non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Non ci sono state occasioni enormi per trovare il vantaggio. 4:56 Power play dell’Italia, grandissima opportunità per noi! 5:13 Adesso l’Italia prova ad emergere avvicinandosi più spesso alla porta avversaria, ci aspetta un finale di primo tempo dove potremmo avere qualche possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Date e orari del Mondiale ItalBasket Donne Venerdì 4 settembre Cechia-Italia, ore 20.15 (Max-Schmeling-Halle) Domenica 6 settembre Italia-Stati Uniti, ore 20.45 (Berlin Arena) Lunedì 7 settembre Italia-Cina, ore 20.45 (Max-Schmeling-Halle) x.com
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