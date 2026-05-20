LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | finisce a reti bianche il primo tempo del match

Alle 17.00 è iniziato il secondo tempo della partita tra Italia e Cechia nel torneo di hockey su ghiaccio dei Mondiali 2026, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nel primo tempo, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Poco prima della fine del primo tempo, la squadra ospite ha tentato un'ultima azione per trovare il gol, ma il portiere italiano ha respinto il tentativo all’ultimo secondo. La partita prosegue senza reti dopo i primi 20 minuti di gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui