Lussemburgo Italia LIVE 0-0 | iniziata la sfida!

La partita tra Lussemburgo e Italia è iniziata allo Stade de Luxembourg. Si gioca un’amichevole tra le due nazioni con il punteggio momentaneo di 0-0. La sfida è in corso e si sta svolgendo senza reti segnalate fino a questo momento. La partita prosegue con le squadre in campo per la seconda metà.

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Lussemburgo Italia 0-0 LIVE: squadre in campo!Lussemburgo e Italia si sono affrontate in un’amichevole allo Stade de Luxembourg, terminata con il punteggio di 0-0.

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