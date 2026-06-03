Lussemburgo Italia LIVE 0-0 | iniziata la sfida!

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Lussemburgo e Italia è iniziata allo Stade de Luxembourg. Si gioca un’amichevole tra le due nazioni con il punteggio momentaneo di 0-0. La sfida è in corso e si sta svolgendo senza reti segnalate fino a questo momento. La partita prosegue con le squadre in campo per la seconda metà.

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