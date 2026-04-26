LIVE Fonseca-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | iniziata la sfida tra i due giovani talenti

La partita tra i giovani talenti Fonseca e Jodar all'ATP Madrid 2026 è iniziata. Fonseca ha aperto con un ace e ha preso subito il comando con un dritto. Al servizio, Jodar ha ricevuto un boato dal pubblico, mentre alcuni fischi sono stati rivolti a Fonseca. Il punteggio attuale vede Fonseca avanti 30-0, con il gioco ancora in corso.

15-40 In stile provocatorio Fonseca urla a squarciagola nuovamente non appena atterra lungo il dritto difensivo di Jodar. 22:40 Siamo dalla parte di Sinner, che sarebbe il rivale dell’eventuale semifinale per chi vince questa sera. 22:35 Attesa quindi per il derby della nuova generazione che vede di fronte il talento ormai affermato di Joao Fonseca a quello appena rivelatosi di Rafael Jodar. 22:30 Finita! Vittoria in rimonta di Elena Rybakina ai danni di una rediviva Zheng e accesso in ottavi. Ora Fonseca-Jodar! 21:40 Terzo set per decidere chi vincerà tra la kazaka e la cinese: poi Fonseca-Jodar! 20:47 Zheng-Rybakina 6-4, poi il derby tra...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: iniziata la sfida tra i due giovani talenti Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia la sfida tra i due giovani talentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Joao Fonseca al servizio 22:45 Boato per Jodar, qualche fischio per Fonseca. LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:35 Attesa quindi per il derby della nuova generazione che vede di fronte il talento ormai affermato di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Sorpresa Jodar, prima vittoria su un Top 10: E' qui che alzi il livello; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due; ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar. LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it Giocatori ai sedicesimi di finale a Madrid: Fils 2004 Prizmic 2005 Blockx 2005 Fonseca 2006 Jodar 2006 Merida 2004 Blockx 2005 Budvok Kyaer 2006 Vallejo 2004 Sinner con i suoi 24 anni e 8 mesi sta diventando anziano, ragazzi.... - facebook.com facebook #Fonseca vs #Jodar Non vedo l’ora di vedere questa partita domani! Chissà se @LuigiAnsaloni vorrà parlarne con me domani in Foot Fault… Per voi chi vince x.com