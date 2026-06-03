Lussemburgo Italia 0-0 LIVE | squadre in campo!

Lussemburgo e Italia si sono affrontate in un’amichevole allo Stade de Luxembourg, terminata con il punteggio di 0-0. La partita si è svolta senza reti segnate da entrambe le squadre. Nessun gol è stato registrato durante i 90 minuti di gioco. La sfida si è conclusa senza variazioni sul risultato finale.

Lussemburgo Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato dell’amichevole che si giocherà allo Stade de Luxembourg. La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena questa sera alle 20.45 allo Stade de Luxembourg: sarà il debutto ufficiale della Nazionale di Silvio Baldini e, soprattutto, la prima uscita della giovanissima selezione azzurra dopo la pesante debacle nei playoff Mondiali. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo, con tanti volti nuovi e la volontà di ripartire subito con energia e identità. L’amichevole contro il Lussemburgo diventa così il primo banco di prova per misurare entusiasmo, qualità e tenuta mentale di un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e aprire una fase completamente diversa per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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