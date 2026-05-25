A giugno, la nazionale italiana scenderà in campo con una formazione composta principalmente da giovani. Tra i convocati figurano Chiarodia e Inacio, confermando la scelta di un gruppo molto giovane. Baldini, attuale commissario tecnico ad interim, ha deciso di puntare sui talenti emergenti, mantenendo la promessa di una squadra più fresca e meno esperta. La lista ufficiale dei convocati è stata già comunicata.

Era una rivoluzione annunciata e Silvio Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha rispettato le promesse. Sono 24 i calciatori convocati per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane) sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia (nonostante il ct ellenico non fosse felicissimo della decisione di Baldini). Baldini, che coadiuvato dal suo staff guiderà gli azzurri in occasione delle due gare, ha deciso di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un’Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l’elenco dei convocati

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