Formazioni ufficiali Lussemburgo Italia le scelte del ct Baldini per l’amichevole

Da calcionews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario tecnico ad interim ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Lussemburgo e Italia, un’amichevole in programma oggi. Sono state fatte le scelte per le squadre, con le rispettive liste di giocatori titolari e panchina. La gara si svolge con le formazioni definite e senza ulteriori variazioni rispetto alle convocazioni ufficiali. La partita è valida come test per le selezioni nazionali prima di altri impegni ufficiali.

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Formazioni ufficiali Lussemburgo Italia: le scelte del c.t. ad interim Silvio Baldini per il match, valido per l’amichevole. Lussemburgo Italia va in scena oggi alle 20.45 allo Stade de Luxembourg, è la gara d’esordio degli Azzurri di Baldini e la prima partita della giovanissima Nazionale italiana dopo la debacle ai playoff Mondiali. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT: ITALIA (4-3-3):  Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho.  CT: Silvio Baldini LUSSEMBURGO (4-3-3): IN ATTESA  L'articolo proviene da Calcio News 24. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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