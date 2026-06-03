Formazioni ufficiali Lussemburgo Italia le scelte del ct Baldini per l’amichevole

Notizia in breve

Il commissario tecnico ad interim ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Lussemburgo e Italia, un’amichevole in programma oggi. Sono state fatte le scelte per le squadre, con le rispettive liste di giocatori titolari e panchina. La gara si svolge con le formazioni definite e senza ulteriori variazioni rispetto alle convocazioni ufficiali. La partita è valida come test per le selezioni nazionali prima di altri impegni ufficiali.