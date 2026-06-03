Lussemburgo Italia 0-1 | Pio Esposito decisivo per la vittoria degli Azzurri

Notizia in breve

Pio Esposito ha segnato il gol decisivo al 75’, permettendo all’Italia di vincere 1-0 contro il Lussemburgo. La partita si è giocata in trasferta, con gli Azzurri che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale. La rete di Esposito ha concluso una fase di gioco iniziata con un cross dalla fascia destra. Nessun altro gol è stato segnato nel corso dell’incontro, che ha visto l’Italia mantenere il vantaggio fino alla fine.