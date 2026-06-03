Lussemburgo Italia 0-1 | Pio Esposito decisivo per la vittoria degli Azzurri
Pio Esposito ha segnato il gol decisivo al 75’, permettendo all’Italia di vincere 1-0 contro il Lussemburgo. La partita si è giocata in trasferta, con gli Azzurri che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale. La rete di Esposito ha concluso una fase di gioco iniziata con un cross dalla fascia destra. Nessun altro gol è stato segnato nel corso dell’incontro, che ha visto l’Italia mantenere il vantaggio fino alla fine.
di Alberto Petrosilli Lussemburgo Italia 0-1: Pio Esposito protagonista nella vittoria degli Azzurri guidati da Baldini. Il resoconto del match. Buone indicazioni per l’ Italia di Silvio Baldini, che nell’amichevole disputata in trasferta contro il Lussemburgo ha conquistato una vittoria preziosa grazie a una formazione profondamente rinnovata. Tra i titolari, infatti, l’unico volto abituale della Nazionale maggiore era il capitano Gianluigi Donnarumma, mentre il resto della squadra era composto da molti giovani talenti pronti a mettersi in mostra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tra i protagonisti della serata c’è stato senza dubbio Francesco Pio Esposito, schierato come riferimento offensivo per gran parte dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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