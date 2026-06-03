Lussemburgo Italia 0-1 LIVE | squadre in campo!

L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole allo Stade de Luxembourg. La partita si è giocata senza pubblico e si è conclusa con un gol nel secondo tempo. La nazionale italiana ha schierato diversi giocatori in campo, mentre il Lussemburgo ha tentato di reagire senza riuscire a segnare. La sfida si è svolta senza sospensioni o incidenti. La prossima partita è in programma tra alcune settimane.

Lussemburgo Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato dell’amichevole che si giocherà allo Stade de Luxembourg. La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena questa sera alle 20.45 allo Stade de Luxembourg: sarà il debutto ufficiale della Nazionale di Silvio Baldini e, soprattutto, la prima uscita della giovanissima selezione azzurra dopo la pesante debacle nei playoff Mondiali. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo, con tanti volti nuovi e la volontà di ripartire subito con energia e identità. L’amichevole contro il Lussemburgo diventa così il primo banco di prova per misurare entusiasmo, qualità e tenuta mentale di un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e aprire una fase completamente diversa per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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