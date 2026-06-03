Lussemburgo-Italia LIVE risultato in diretta della partita amichevole | le formazioni in campo alle ore 20 | 45

Alle 20:45 si gioca l’amichevole tra Lussemburgo e Italia, con le formazioni schierate sul campo. La partita viene trasmessa in diretta con aggiornamenti minuto per minuto e il risultato aggiornato in tempo reale. La cronaca si concentra su azioni e cambi di gioco, senza commenti o analisi. La partita si svolge in un clima di confronto amichevole tra le due nazionali.

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LUSSEMBURGO vs ITALIA in DIRETTA con TELECRONACA | AMICHEVOLE INTERNAZIONALE LIVE

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