L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in una partita di qualificazione, grazie a un gol di Esposito. Durante il match, Pisilli ha colpito un palo. La partita si è svolta allo Stade de Luxembourg, con in panchina un commissario tecnico ad interim. È la prima uscita della squadra dopo l’eliminazione dal Mondiale. La partita si è giocata alle 20.45.

L’Italia torna in campo dopo la dolorosa eliminazione dal Mondiale. Alle 20.45 gli azzurri affrontano il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg nella prima uscita della nuova gestione affidata al commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Per l’occasione il tecnico ha scelto una squadra composta quasi esclusivamente da giovani provenienti dalle nazionali giovanili, con Gianluigi Donnarumma unico veterano e capitano della formazione azzurra. 22:02 Palo Italia! Pisilli col mancino centra il palo sull’assist di Koleosho 21:52 Goal Esposito! — La sblocca di testa Esposito sul corner di Pisilli Ore 19.48 – La formazione del Lussemburgo Il commissario tecnico Luc Holtz (sostituito in panchina da Jonathan Strasser per questa sfida) schiera il Lussemburgo con il 4-3-3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Lussemburgo-Italia 0-1: gol di Esposito, palo di Pisilli

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