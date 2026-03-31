Svezia Italia Under 21 0-4 poker degli Azzurrini Daffara in panchina Faticanti subentrato Come è andata la partita del centrocampista della Juventus Next Gen

Nella partita tra Svezia Under 21 e Italia Under 21, gli Azzurrini hanno conquistato una vittoria per 4-0. Daffara non è sceso in campo, mentre Faticanti è entrato nel secondo tempo. La gara si è conclusa con un successo netto per la squadra italiana, anche se i giocatori della Juventus Next Gen non sono stati determinanti nel risultato.

di Francesco Spagnolo Svezia Italia Under 21, gli Azzurrini vincono anche se i bianconeri non sono protagonisti. Daffara in panchina, Faticanti entra nel finale. Una serata trionfale per i colori azzurri quella andata in scena a Borås, dove i ragazzi di Carmine Nunziata hanno dato una prova di forza impressionante. La sfida Svezia Italia Under 21 si è trasformata in un vero e proprio monologo della nostra Nazionale, capace di imporre il proprio ritmo dal primo all’ultimo minuto di gioco in questo fondamentale impegno internazionale. Il match, valido per la nona giornata del gruppo E delle qualificazioni alla fase finale degli Europei 2027, ha visto l’Italia scendere in campo con una determinazione feroce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Svezia Italia Under 21 0-4, poker degli Azzurrini. Daffara in panchina, Faticanti subentrato. Come è andata la partita del centrocampista della Juventus Next Gen Articoli correlati Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffaradi Redazione JuventusNews24Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini sui rivali. Leggi anche: Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Contenuti e approfondimenti su Svezia Italia Under Temi più discussi: Under 21, pronostico Svezia-Italia: gli azzurrini non possono sbagliare; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming. Italia Under 21, altro 4-0: Svezia regolata grazie a Koleosho e NdourAncora Cher Ndour in rete, ancora Italia Under 21 che vince nettamente. A pochi giorni dal 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord, i ragazzi allenati dal CT Baldini battono la Svezia dei pari ... firenzeviola.it Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Svezia Under 21-Italia Under 21, qualificazioni agli Europei di categoria: le formazioni e come seguire il match. msn.com Europei Under 21: in Svezia l'Italia stravince 4-0. Apre una doppietta di Koleosho, poi Ndour e Lipani per il poker #ANSA x.com Mentre la Nazionale maggiore è in campo, gli Azzurrini di Silvio Baldini continuano a vincere e lo fanno in maniera netta contro la Svezia. Un 4 a 0 con doppietta di Koleosho, Ndour e Lipani che chiude il match. Con questa vittoria l'Italia Under 21 è certa dei P - facebook.com facebook