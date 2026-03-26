Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord | 4-0 per gli azzurrini Il recap riguardante Faticanti e Daffara

Da juventusnews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni europee. La sfida si è conclusa con un largo margine favorevole agli azzurrini, grazie anche alla prestazione di alcuni giocatori in evidenza. La partita ha visto protagonisti due calciatori, Faticanti e Daffara, le cui performance sono state al centro dell’attenzione nel racconto dell’incontro.

Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini sui rivali. Il recap riguardante Faticanti e Daffara. La Juve osserva i propri giovani impegnati con la Nazionale Under 21, uscita vittoriosa per 4-0 contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee. Nonostante il netto successo firmato da Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli elementi di proprietà bianconera non hanno trovato spazio in campo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Le scelte di Baldini hanno infatti escluso i due convocati della scuderia torinese per l’intera durata del match. Daffara, attualmente in prestito all’Avellino, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italia under 21 a valanga contro la macedonia del nord 4 0 per gli azzurrini il recap riguardante faticanti e daffara
© Juventusnews24.com - Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara

Articoli correlati

Leggi anche: Italia Under 21-Macedonia del Nord: orario, dove vederla e probabili formazioni. Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia

Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali...

Una raccolta di contenuti su Italia Under

Temi più discussi: Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I convocati dell'Italia Under 21: le scelte di Baldini.

italia under italia under 21 aItalia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21Gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima gara del girone di qualificazione per il prossimo Europeo ... tuttosport.com

italia under italia under 21 aUnder 21, è Italia show: poker alla Macedonia del Nord! Subito Ndour, poi gli azzurrini dilaganoLa squadra di Baldini non fallisce l'appuntamento del Castellani: nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo finisce 4-0 ... tuttosport.com

Digita per trovare news e video correlati.