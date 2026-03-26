Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord | 4-0 per gli azzurrini Il recap riguardante Faticanti e Daffara

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni europee. La sfida si è conclusa con un largo margine favorevole agli azzurrini, grazie anche alla prestazione di alcuni giocatori in evidenza. La partita ha visto protagonisti due calciatori, Faticanti e Daffara, le cui performance sono state al centro dell’attenzione nel racconto dell’incontro.

Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini sui rivali. Il recap riguardante Faticanti e Daffara. La Juve osserva i propri giovani impegnati con la Nazionale Under 21, uscita vittoriosa per 4-0 contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee. Nonostante il netto successo firmato da Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli elementi di proprietà bianconera non hanno trovato spazio in campo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Le scelte di Baldini hanno infatti escluso i due convocati della scuderia torinese per l’intera durata del match. Daffara, attualmente in prestito all’Avellino, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Articoli correlati Leggi anche: Italia Under 21-Macedonia del Nord: orario, dove vederla e probabili formazioni. Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali... Una raccolta di contenuti su Italia Under Temi più discussi: Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I convocati dell'Italia Under 21: le scelte di Baldini. Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21Gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima gara del girone di qualificazione per il prossimo Europeo ... tuttosport.com Under 21, è Italia show: poker alla Macedonia del Nord! Subito Ndour, poi gli azzurrini dilaganoLa squadra di Baldini non fallisce l'appuntamento del Castellani: nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo finisce 4-0 ... tuttosport.com Mentre l'Italia dei grandi è in campo, la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini continua il suo cammino vincendo con un rotondo 4 a 0 contro la Macedonia e prosegue il suo cammino nel Girone di Qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Con questa vitto facebook Under 21, è #Italia show: poker alla Macedonia del Nord! Subito #Ndour, poi gli azzurrini dilagano x.com