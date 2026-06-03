Fabio Maria Damato, figura chiave dietro l'impero Ferragni, ha rassegnato le dimissioni durante il periodo della crisi legata al Pandoro. La sua uscita avviene in un momento di tensione per l’azienda, senza collegamenti ufficiali tra le due vicende. L’annuncio delle dimissioni è stato comunicato pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua presenza era stata centrale nelle decisioni stilistiche di Chiara Ferragni a Sanremo.

Chi ha davvero guidato le scelte stilistiche di Chiara Ferragni a Sanremo?. Perché Damato ha scelto le dimissioni proprio durante la crisi Pandoro?. Come è passato da fashion editor a braccio destro di un impero?. Quali sono i prossimi passi professionali del manager dopo la separazione?.? In Breve Laurea in Economia alla Bocconi e debutto come fashion editor nel 2008. Passaggio a The Blonde Salad nel 2017 come general manager. Produzione di Chiara Ferragni Unposted e della serie The Ferragnez. Critiche di Selvaggia Lucella e Giulia De Lellis durante Sanremo 2023. Il profilo di Fabio Maria Damato: l’uomo che ha gestito l’impero digitale di Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’uomo dietro l’impero Ferragni: la scalata di Fabio Maria Damato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabio Maria Damato, parla l’ex manager di Ferragni: «La nostra rottura? A Sanremo. Lei non mi ha dato la possibilità di chiarire. Ecco com’è finita»Un ex manager di Ferragni ha dichiarato che la rottura con la influencer è avvenuta a Sanremo, aggiungendo di non aver avuto l’opportunità di...

Fabio Maria Damato a Lucarelli: “Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a Sanremo”Fabio Maria Damato, ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli, ha rivelato di aver assistito a Chiara Ferragni mentre si dimetteva in auto, poi si...

Temi più discussi: Da Barletta all’impero Ferragni: Fabio Maria Damato rompe il silenzio nel podcast di Selvaggia Lucarelli; Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Chiara Ferragni? Dopo Sanremo non ci siamo parlati per settimane, era in blackout. Ecco come è...; Fabio Maria Damato a Lucarelli: Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a Sanremo; Selvaggia Lucarelli sferra un altro colpo, Fabio Maria D'Amato le svela i retroscena sulla Ferragni: Era andata in blackout.

Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Chiara Ferragni? Dopo Sanremo non ci siamo parlati per settimane, era in blackout. Ecco come è finita tra noiFabio Maria Damato rompe il silenzio a distanza di anni dallo scoppio del Pandoro Gate. E sceglie di farlo proprio davanti a chi quel vaso ... msn.com

Pandoro Gate, l’ex braccio destro di Chiara Ferragni vuota il sacco: Mi hanno offerto del denaroFabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, parla per la prima volta del Pandoro Gate: l’intervista con Selvaggia Lucarelli. Mentre Chiara Ferragni si prepara a vivere un’estate bollente ... donnaglamour.it