Fabio Maria Damato parla l’ex manager di Ferragni | La nostra rottura? A Sanremo Lei non mi ha dato la possibilità di chiarire Ecco com’è finita

Un ex manager di Ferragni ha dichiarato che la rottura con la influencer è avvenuta a Sanremo, aggiungendo di non aver avuto l’opportunità di chiarire. Ha inoltre affermato che la letterina sul Pandoro Gate era stata scritta dalla Ferragni, non da lui. La sua intervista è stata rilasciata alla giornalista che aveva contribuito a svelare lo scandalo, diversi anni dopo i fatti.

«La letterina? Era stata scritta da Chiara Ferragni, non da me». A distanza di anni dall’esplosione del Pandoro Gate, Fabio Maria Damato rompe il silenzio e sceglie di farlo davanti a chi per prima contribuì a portare alla luce lo scandalo, la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’ex manager e migliore amico dell’imprenditrice digitale è stato ospite di Burnout, il podcast della giornalista, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più delicati vissuti accanto a Chiara Ferragni, dal Festival di Sanremo 2023 fino alla fine del loro rapporto professionale e personale. La svolta del rapporto. Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è il racconto di quanto accadde durante il Festival di Sanremo, esperienza che, secondo Damato, segnò un punto di svolta nel loro rapporto. 🔗 Leggi su Open.online

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