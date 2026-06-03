L' uomo accusato di abusi sessuali su 361 bambini adescati online

Un uomo di 27 anni è stato incriminato in Finlandia per aver abusato sessualmente di 361 bambini online e aver distribuito materiale pedopornografico tramite i social media. La polizia ha sequestrato dispositivi digitali durante le indagini. Le accuse riguardano atti compiuti attraverso piattaforme social e servizi di messaggistica. L’arresto è avvenuto a seguito di un’indagine iniziata dopo segnalazioni di contenuti sospetti. L’uomo rischia una lunga pena detentiva.

Un uomo di 27 anni è stato formalmente incriminato in Finlandia con l'accusa di aver commesso abusi sessuali su 361 bambini tramite i social media e di aver distribuito materiale pedopornografico. La notizia è stata confermata dai pubblici ministeri finlandesi: l'inizio del processo è previsto. 🔗 Leggi su Today.it

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