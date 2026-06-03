Adesca sui social bimbi e ragazzini per anni | 27enne incriminato in Finlandia per abusi sessuali su 361 minori

Un uomo di 27 anni è stato incriminato in Finlandia per aver adescato sui social media 361 minori nel corso di diversi anni. La polizia ha scoperto le prove durante un controllo sul suo telefono, condotto per un'altra indagine. Le autorità hanno sequestrato dispositivi e recuperato messaggi e contenuti che dimostrano il coinvolgimento dell’indagato. L’uomo è accusato di aver approfittato della vulnerabilità di bambini e adolescenti attraverso piattaforme digitali.

La scoperta è avvenuta per puro caso quando la polizia ha esaminato il suo telefono nell'ambito di un'altra indagine. L'uomo contattava i bambini tramite la piattaforma Snapchat o su giochi online chiedendo loro di scattare e inviargli foto o video in abiti succinti o nudi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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