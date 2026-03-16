Accusato di abusi sessuali su minori processo in Appello per don Roncone

A fine maggio, don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano e originario di Sparanise, sarà chiamato a comparire davanti alla quarta sezione della Corte di Appello di Napoli. È accusato di aver commesso abusi sessuali su minori, di induzione alla prostituzione minorile e di possesso di materiale illegale. Il procedimento riguarda un processo di secondo grado che coinvolge queste accuse.

Il prete di Presenzano ha incassato 1 anno e mezzo per il possesso di materiale pedopornografico. Assolto per gli abusi La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha proposto appello avverso la pronuncia della prima sezione del tribunale sammaritano presieduta da Giovanni Caparco, con a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio, che ha assolto il parroco per i reti di abusi e induzione alla prostituzione minorile e ha comminato una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il possesso di materiale pedopornografico. La richiesta della pubblica accusa è stata di 8 anni e 6 mesi di reclusione. Don Gianfranco Roncone finì sotto processo per i reati di abusi sessuali su minori, induzione in concorso alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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