L'Unione europea verso la fine della sperimentazione sugli animali | presentata una road map in 22 azioni
La Commissione europea ha annunciato una road map composta da 22 azioni per eliminare progressivamente i test su animali nei laboratori. La proposta, presentata a Bruxelles, stabilisce tappe precise per ridurre e sostituire gli esperimenti sugli esseri viventi. La strategia mira a chiudere questa fase di sperimentazione e a favorire metodi alternativi, senza specificare tempistiche dettagliate o strumenti pratici.
A Bruxelles la Commissione europea ha presentato le linee guida per arrivare alla fine dei test su altre specie viventi nei laboratori. La road map definisce "passi chiari e concreti per garantire la transizione verso approcci innovativi che non prevedono l'utilizzo di animali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manifattura europea vittima dellautodafé strategico delle commissioni von der Leyen
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