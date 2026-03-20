Marche Baldelli e sindacati avviano road map verso gara per affidamento servizi TPL

L’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti delle Marche, Francesco Baldelli, ha annunciato l’avvio di una fase preparatoria per la gara relativa all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Con il coinvolgimento dei sindacati e degli uffici competenti, si sta definendo una “road map” che porterà alla prossima procedura di gara. L’obiettivo è organizzare il processo in modo strutturato e trasparente.

L’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti delle Marche Francesco Baldelli, gli uffici regionali ai Trasporti e i sindacati regionali confederali e di categoria si sono incontrati nella sede della Regione Marche ad Ancona per discutere l’avvio del percorso che porterà alla nuova gara europea per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma. Molti i temi affrontati in questo primo incontro e che avranno ulteriori momenti di approfondimento nella ‘road map’ di avvicinamento alla gara europea. Necessità di uno studio aggiornato sulle reali esigenze di mobilità dei marchigiani, profondamente mutate dopo il Covid;. Integrazione ferro-gomma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Baldelli e sindacati avviano “road map” verso gara per affidamento servizi TPL Articoli correlati Riunita la direzione del Pd Marche: individuata la 'road map' per i prossimi tre mesiCHIARAVALLE - Si è riunita presso il centro culturale l’Isola di Chiaravalle, la Direzione regionale del Pd Marche, in cui è stato approvato... Il palco dei Big, i Giovani e l’amatissima «gara cover»: la road-map delle cinque serate di Sanremo 2026Con l’omaggio a Pippo Baudo e il ritorno all’Ariston di Olly, vincitore del 2025 con «Balorda nostalgia», si apre stasera la 76/a edizione del... Contenuti utili per approfondire Marche Baldelli e sindacati avviano... Baldelli, 'Ancona capitale cultura grazie al gioco di squadra'Sogno avverato, sfida vinta. L'assessore regionale nelle Marche alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, celebra così la proclamazione di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028, definendola ... ansa.it Asur Marche. Contro la determina 742 l’Anaao si appella a Ceriscioli. Ottimista, invece, l’Intersindacale: L’Asur si è impegnata a valutare le osservazioni dei ...Reazioni completamente opposte da parte dei sindacati dopo la riunione di ieri all'Asur. Incontro totalmente insoddisfacente, per l'Anaao Marche, che chiede l'intervento del presidente della Regione ... quotidianosanita.it