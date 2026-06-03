Lungomare abbandonato così la Bandiera Blu resterà un miraggio

Il lungomare cittadino versa in condizioni di abbandono e non è stato mantenuto adeguatamente, secondo le dichiarazioni di un esponente di Fratelli d’Italia. La mancanza di interventi e di cura ha portato a una situazione che rende difficile ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu, un premio che valuta la qualità delle acque e dei servizi nelle località balneari. La criticità viene attribuita alla gestione del litorale e alla carenza di interventi di manutenzione.

“Con un lungomare in queste condizioni la Bandiera Blu la prenderemo in un'altra vita”. È un duro atto d'accusa quello lanciato da Antonio Belli, esponente di Fratelli d'Italia, che torna a puntare il dito contro la gestione del litorale cittadino e contro quella che definisce una carenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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