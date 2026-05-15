Zapponeta ha ricevuto anche per il 2026 la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato ogni anno alle località turistiche che rispettano determinati standard ambientali e di qualità delle acque. Si tratta della nona volta consecutiva in cui la località ottiene questa certificazione, confermando la continuità di un riconoscimento che premia gli sforzi compiuti in ambito ambientale e di gestione del territorio. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

Anche per il 2026 Zapponeta ottiene il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, confermandosi tra le località balneari di riferimento del panorama nazionale. “Ricevere per il nono anno consecutivo la Bandiera Blu è motivo di enorme soddisfazione per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Vincenzo Riontino – Questo traguardo certifica il lavoro quotidiano portato avanti con serietà, programmazione e attenzione verso il territorio e la qualità dei servizi offerti. È un riconoscimento che premia l’impegno dell’Amministrazione, degli operatori balneari e di tutti coloro che contribuiscono a valorizzare la nostra costa”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Zapponeta è Bandiera Blu 2026, il Sindaco Vincenzo Riontino: “È la nona Bandiera Blu consecutiva. Che soddisfazione!”

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