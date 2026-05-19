La bandiera della ’Fee’ sventola ancora una volta nel blu della Maremma e non si abbassa. La regione si prepara a ospitare un evento internazionale nel 2026, confermando la propria partecipazione e il ruolo di rilievo nel settore. La presenza della bandiera e la conferma dell’appuntamento sono state annunciate ufficialmente dalle autorità locali, senza indicare ulteriori dettagli sui programmi o sulle modalità di partecipazione. La notizia si inserisce in un quadro di continuità per le manifestazioni che coinvolgono la zona.

La Maremma si tinge ancora una volta di blu. Anche per il 2026 arriva la conferma del prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu assegnato dalla Fee – Foundation for Environmental Educationanche ai comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Orbetello, a testimonianza della qualità del mare, della gestione ambientale e dei servizi turistici lungo tutto il litorale grossetano. Per il capoluogo maremmano si tratta di una conferma che premia l’impegno del Comune nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento continuo delle spiagge e dei servizi. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessora Erika Vanelli hanno sottolineato come il risultato sia frutto "di un lavoro condiviso tra istituzioni, operatori e cittadini, orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel blu dipinto di blu. La bandiera della ’Fee’ sventola e non s’ammaina

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Brillant band! Nel blu dipinto di blu (Volare)

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