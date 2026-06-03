Lungolago riaperto ma piazza Cavour resta un altro enorme problema delle paratie

Il lungolago di Como è stato riaperto al traffico ieri sera, ma piazza Cavour si allaga di nuovo dopo due acquazzoni, costringendo alla chiusura temporanea del lungolago.

Già nella serata di ieri il lungolago di Como è stato riaperto al traffico. Tuttavia, ancora una volta, sono bastati solo un paio di acquazzoni per allagare completamente piazza Cavour, tanto da dover chiudere al traffico per qualche ora il lungolago. Ed è questo uno dei tanti problemi mai. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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