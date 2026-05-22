Lungolago di Como | se queste sono le paratie
Lungo il lungolago di Como, le paratie hanno attirato l'attenzione non per le condizioni meteorologiche, ma per quello che rappresentano. La presenza di una grande pozzanghera in piazza Cavour ha sollevato polemiche sulla gestione delle infrastrutture e sulla loro efficacia. La situazione ha evidenziato problemi di manutenzione e di intervento tempestivo, mettendo in discussione l’efficienza degli interventi di regolamentazione delle acque e delle opere di protezione contro le alte maree.
Non è tanto l'ennesima pozzanghera che ostacola il transito in piazza Cavour. Piuttosto, invece, è la dimensione del fallimento. Sempre più netta ed evidente nonostante i proclami che da quasi quattro lustri accompagnano il cantiere delle paratie. passato già da tempo dalle inefficienti e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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COMO. Buca sul lungolago di Piazza Cavour (7.5.2026). Il post originale nella mia Pagina Facebook: ? facebook.com/COMOcitylake (120'000 follower) + ? instagram.com/mauro.bernasco… #Como #LakeComo #ComoLake #LakeComoItaly #Lombardia x.com
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