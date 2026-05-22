Lungolago di Como | se queste sono le paratie

Lungo il lungolago di Como, le paratie hanno attirato l'attenzione non per le condizioni meteorologiche, ma per quello che rappresentano. La presenza di una grande pozzanghera in piazza Cavour ha sollevato polemiche sulla gestione delle infrastrutture e sulla loro efficacia. La situazione ha evidenziato problemi di manutenzione e di intervento tempestivo, mettendo in discussione l’efficienza degli interventi di regolamentazione delle acque e delle opere di protezione contro le alte maree.

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