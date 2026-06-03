lunga notte delle chiese porte aperte alla cattadrale del duomo

Venerdì 5 giugno 2026, la Cattedrale Santa Maria Assunta di Avellino ha aperto le sue porte per la Lunga Notte delle Chiese. L’evento ha visto visitatori entrare nel monumento, che solitamente non è aperto al pubblico in orari serali. La manifestazione ha coinvolto diverse chiese e monumenti della città, offrendo un’occasione di visita notturna e culturale. La serata si è conclusa senza incidenti, con le porte che sono state chiuse alle ore 24.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 5 giugno 2026, la Cattedrale Santa Maria Assunta di Avellino aderisce all’undicesima edizione della Lunga Notte delle Chiese, l’iniziativa nazionale che apre le porte delle chiese italiane per una serata dedicata alla bellezza, alla cultura, alla riflessione e alla spiritualità. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “ HOME – Francesco, va’ e ripara la mia casa”, in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. A partire dalle ore 20.30, la Cattedrale si trasformerà in uno spazio di ascolto e contemplazione, accogliendo cittadini, fedeli, visitatori e appassionati d’arte in un percorso che intreccia musica, parola e bellezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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