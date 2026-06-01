Apertura straordinaria alla Martorana | per la lunga notte delle chiese il gioiello arabo-normanno si visita gratis

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Apertura straordinaria, con ingresso libero, della Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio - la "Martorana" di Palermo: dalle 20:30 a mezzanotte di venerdì 5 giugno 2026.La Chiesa della Martorana è sede della Parrocchia di San Nicolò dei Greci e Concattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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