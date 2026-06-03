Lumen ex terra | Xhixha alle Case Romane

Lo scultore Helidon Xhixha presenta la mostra personale “Lumen ex terra” alle Case Romane. La rassegna, curata da Romina Guidelli e Andrea Poleschi, espone le sue opere, realizzate con materiali come il ferro e il bronzo, che riflettono sulla luce e la terra. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Cosa: Lumen ex terra, mostra personale dello scultore contemporaneo Helidon Xhixha, a cura di Romina Guidelli e Andrea Poleschi.. Dove e Quando: Case Romane del Celio (Basilica Santi Giovanni e Paolo, Clivo di Scauro), Roma. Da giovedì 11 giugno a domenica 27 settembre 2026.. Perché: Per immergersi in un dialogo visivo affascinante tra monumentali sculture in acciaio specchiante e le antiche architetture imperiali, esplorando il rapporto tra luce, materia e memoria.. Roma si prepara ad accogliere un evento artistico di grande spessore che promette di fondere la memoria dell’antichità con le visioni della scultura contemporanea. Dal 11 giugno al 27 settembre 2026, la capitale ospiterà la suggestiva mostra dell’artista Helidon Xhixha, celebre a livello internazionale per le sue imponenti installazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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