Lumen ex terra Helidon Xhixha alle Case Romane del Celio

“Lumen ex terra” è il nuovo progetto espositivo di Helidon Xhixha, a cura di Romina Guidelli e Andrea Poleschi, concepito per gli spazi delle Case Romane del Celio.Dal 11 giugno al 27 settembre 2026, una selezione di opere si inserisce negli ambienti ipogei, dando vita a un dialogo tra scultura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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