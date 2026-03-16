Govee A21 | 1.600 lumen e CRI>90 per case moderne

Govee ha lanciato in Italia la nuova serie di lampadine intelligenti A21, chiamate Govee A21. Queste lampadine offrono una potenza di 1.600 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 90. La produzione è destinata al mercato europeo e si rivolge a case moderne. Il prodotto si distingue per le caratteristiche tecniche avanzate e la compatibilità con sistemi smart home.

Govee ha introdotto in Europa, e specificamente nel mercato italiano, una nuova generazione di lampadine intelligenti denominate Smart Bulb A21. Questi dispositivi offrono una potenza luminosa che raggiunge i 1.600 lumen, superando di gran lunga le prestazioni dei modelli precedenti della stessa azienda che si fermavano a 400 lumen. L’obiettivo dichiarato è fornire una soluzione versatile capace di illuminare efficacemente spazi ampi come gli open space tipici delle abitazioni moderne, risolvendo il problema comune della scarsa luminosità delle luci smart attuali. Oltre alla potenza grezza, la qualità della luce è garantita da un indice di resa cromatica superiore a 90, supportato dalla tecnologia proprietaria LuminBlend+. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Govee A21: 1.600 lumen e CRI>90 per case moderne Articoli correlati Leggi anche: Ulixes Sgr e Lumen Ventures lanciano 'Lumen II', fondo dedicato a insurtech, fintech e digital health City Hunter Recensione: Il classico anni ’90 rinasce su console moderneDopo più di trentacinque anni dalla sua uscita originale, City Hunter torna disponibile sulle console moderne, riportando alla luce un titolo che ha... Govee Plafoniera LED RGBIC: Unboxing e Installazione Facile! (Domotica Smart Home) Contenuti utili per approfondire Govee A21 1 600 lumen e CRI gt 90 per... Govee rilascia le nuove lampadine intelligenti con una luminosità fino a 1.600 lumenGovee ha rilasciato una nuova lampadina intelligente negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Conosciuta come Govee E26 Smart Light Bulb 1600lm o Smart Bulb E27 A21 1600lm, offre un livello particolar ... notebookcheck.it Govee lancia le nuove Smart Bulb A21 da 1.600 lumen: alta luminosità e CRI superiore a 90 per ambienti ampiGovee lancia le Smart Bulb A21 da 1.600 lumen e CRI superiore a 90, pensate per un’illuminazione intensa e naturale, totalmente personalizzabile tramite app e compatibile con Alexa e Matter. news.fidelityhouse.eu