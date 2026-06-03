L' ultimo viaggio di Francesco il paese si stringe per il funerale I fondi raccolti andranno alla ricerca

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La comunità di Terra del Sole e il comprensorio forlivese si riuniscono per il funerale di Francesco Pieraccini, morto a 28 anni dopo una lunga lotta contro una leucemia aggressiva. I fondi raccolti durante le iniziative saranno destinati alla ricerca medica. La cerimonia si terrà nel rispetto delle normative vigenti, con la partecipazione di familiari e amici. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti, che si preparano a salutare il giovane con un ultimo addio.

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La comunità di Terra del Sole e l'intero comprensorio forlivese si preparano a dare l'ultimo saluto a Francesco Pieraccini, il giovane di soli 28 anni scomparso sabato dopo una lunga battaglia contro una forma aggressiva di leucemia. I funerali si terranno domani, giovedì, alle 10, nella chiesa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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