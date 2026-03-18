Il Ponte di via Giovanni XXIII | La giunta è alla ricerca dei fondi che servono per l’ultimo lotto

La giunta sta cercando i fondi necessari per completare l’ultimo tratto del Ponte di via Giovanni XXIII. L’amministrazione ha definito il percorso da seguire per portare a termine i lavori e sta lavorando per trovare le risorse finanziarie richieste. La priorità è portare a termine l’intervento e garantire la sicurezza dell’infrastruttura. Nessun dettaglio sui tempi previsti viene ancora comunicato.

"L’amministrazione ha ben chiaro quale sia il percorso da compiere per completare gli interventi di risanamento del Ponte: reperire le risorse necessarie per finanziare e realizzare l’ultimo lotto", replica la giunta alla lista Adesso Calcinaia riguardo la messa in sicurezza del Ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII. "Si tratta di un intervento economicamente rilevante, che richiede un lavoro serio e responsabile di ricerca fondi, anche attraverso canali sovracomunali, proprio per evitare – prosegue l’amministrazione – che tutto il peso di un’infrastruttura che serve un ampio territorio ricada interamente sulle casse dell’ente e quindi sui cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ponte di via Giovanni XXIII: "La giunta è alla ricerca dei fondi che servono per l’ultimo lotto" Articoli correlati Ok della Giunta regionale: via libera alla realizzazione dell’ottava torre del Papa Giovanni XXIIIL’operazione da 100 milioni di euro poggia su una solida architettura finanziaria: 47,5 milioni derivano da fondi statali, mentre i restanti 52,5... Leggi anche: Ponte San Pietro, inaugurata via Papa Giovanni XXIII dopo i lavori di riqualificazione Una selezione di notizie su Il Ponte di via Giovanni XXIII La... Temi più discussi: Lavori ponte di Castelvetro, l'intervento cambia in corso d'opera; Ponte via Labirinto via Cozzaglio; Lodi da oggi resta senza il suo ponte fino al prossimo settembre VIDEO; Roma, continuano i lavori sul ponte di via della Storta: come cambia la viabilità. Roma nord-ovest, lavori per il ponte di via della Storta: chiusure notturne e nuove regole su Boccea e Casal SelceLavori per il nuovo ponte di via della Storta: stop, sensi unici e accessi limitati su via Boccea, Casal Selce e ponte verso Boccea ... romait.it Nuovo ponte di via della Storta, cambiano traffico e accessi: ecco tutte le modifiche alla viabilitàRoma, lavori per il nuovo ponte di via della Storta: chiusure, sensi unici e divieti su via Boccea, Casal Selce e via della Storta. ilquotidianodellazio.it Ciao a tutti! È passato un po’ di tempo dall’ultimo post, ma sono entusiasta di condividere la mia ultima opera, che rappresenta un dettagliato studio osservativo del Ponte di Rialto a Venezia, con il Campanile di San Bartolomeo che si staglia in lontananza. Qu - facebook.com facebook Nell arco del giorno Veduta del ponte di Rialto. Venezia 1724ca Canaletto e seguaci x.com