L’addio a Francesco e Giacomo Una comunità intera si è fermata per il loro ultimo viaggio

Oggi la comunità del Trasimeno si è fermata per un lutto cittadino in segno di rispetto e commozione. Due persone, Francesco e Giacomo Fierloni, sono state accompagnate nel loro ultimo viaggio, suscitando un forte senso di vicinanza tra i residenti. La giornata ha visto momenti di silenzio e ricordo, con la partecipazione di molti cittadini che hanno voluto stringersi intorno alle famiglie coinvolte.

"Erano un’unica cosa". La comunità del Trasimeno si è fermata nel giorno del lutto cittadino per accompagnare Francesco e Giacomo Fierloni nel loro ultimo viaggio. Un fiume umano ha riempito la chiesa e le piazze limitrofe: autorità, colleghi dell’azienda di famiglia, compagni di scuola e i molti amici legati dal mondo della caccia e della pesca, tutti stretti intorno al dolore dei genitori, Giorgio e Roberta. La cronaca di martedì sera in località La Goga restituisce la dinamica di una fatalità spietata. Terminata la giornata di lavoro nella ditta di termoidraulica, i due gemelli che fra un mese avrebbero compiuto 23 anni, si erano recati nel bosco per addestrare i propri piccioni da richiamo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’addio a Francesco e Giacomo. Una comunità intera si è fermata per il loro ultimo viaggio Notizie correlate L’ultimo addio a Giacomo e Francesco, folla commossa per i funerali dei gemelli morti folgoratiMagione (Perugia), 24 aprile 2026 – E’ il giorno dell’addio a Giacomo e Francesco Fierloni, i due gemelli di 23 anni morti martedì scorso, 21 aprile,... Il dolore di una comunità intera, l’ultimo abbraccio a Verdi: “Perdiamo un grande uomo”Santa Fiora (Grosseto), 31 marzo 2026 – La piazza dell’Arcipretura gremita ha dato l’ultimo saluto a Renzo Verdi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'addio a Francesco Dal Toso; Un anno fa l’addio a Papa Francesco. Il racconto dell’infermiere: Mi strinse la mano ed entrò in coma; L’addio a don Francesco Silvestro; L’addio a Francesco e Giacomo. Una comunità intera si è fermata per il loro ultimo viaggio. L’ultimo addio a Giacomo e Francesco, folla commossa per i funerali dei gemelli morti folgoratiTantissime persone presenti davanti alla chiesa di Magione per l’ultimo saluto ai due ragazzi rimasti uccisi mentre cercavano di recuperare uno dei loro piccioni addestrati ... msn.com L'addio di Magione a Francesco e GiacomoUna folla commossa nella chiesa di San Giovanni Battista per l'ultimo saluto ai fratelli Fierloni. L'arcivescovo Maffeis: non servono parole ... rainews.it Francesco Emilio Borrelli. . C'è sempre più rabbia e disincanto sociale nel paese. - facebook.com facebook Francesco Baccini, ironia e satira nel nuovo singolo On. Gino Piripozzi. Swing e rhythm & blues con la big band dal vivo diretta dal maestro Mauro Ottolini #ANSA x.com