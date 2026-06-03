L' ultimo uomo di Mary Shelley un mondo sull' orlo del baratro

A duecento anni dalla pubblicazione di The Last Man (L'ultimo uomo), il romanzo visionario di Mary Shelley torna protagonista di una nuova mostra che esplora la straordinaria attualità dell’opera, intrecciando letteratura, memoria personale e riflessione sul destino dell’umanità.Pubblicato nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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L'Ultimo Uomo – Vol. 1 | Mary Shelley | Audiolibro in italiano

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