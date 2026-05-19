Un nuovo rapporto avverte che il mondo non è preparato ad affrontare un'altra pandemia, dieci anni dopo l’epidemia di Ebola e sei anni dopo la pandemia di Covid-19. Le carenze emerse durante queste crisi sono state evidenti e hanno portato a conseguenze di portata globale. I dati raccolti mostrano che le infrastrutture sanitarie e i sistemi di risposta sono ancora insufficienti, lasciando molte nazioni vulnerabili. La relazione sottolinea come, a distanza di anni, le misure di prevenzione e controllo siano ancora inadeguate.

A dieci anni di distanza dall’epidemia di Ebola, che ha messo in luce pericolose lacune nella preparazione alle pandemie, e a sei anni dalla pandemia di Covid-19, che ha trasformato tali lacune in una catastrofe globale, le prove sono inequivocabili: il mondo non è più al sicuro dalle pandemie. Un nuovo rapporto del Global preparedness monitoring board (Gpmb), intitolato Un mondo sull’orlo del baratro: priorità per un futuro resiliente alle pandemie, rileva che, man mano che le epidemie di malattie infettive diventano più frequenti, diventano anche più dannose, con impatti sanitari, economici, politici e sociali sempre più ampi e una minore capacità di ripresa. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il mondo sull’orlo del baratro: il nuovo rapporto shock che avverte che non siamo pronti ad affrontare la prossima pandemia

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Il mondo sull'orlo del baratro La diretta con Alessandro Orsini

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