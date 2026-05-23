L’Italia femminile di volley ha battuto la Serbia in cinque set in una partita di cinque ore giocata a Genova. La sfida ha permesso di testare diverse soluzioni tecniche e tattiche in vista della VNL. Durante l’incontro, si è discusso anche di Antropova, senza ulteriori dettagli specifici.

Per l’Italvolley femminile, nella serata di Genova di ieri, vittoria contro la Serbia in cinque set. Subito una partita lunga, di quelle utili per testare parecchie cose in vista della VNL. Oggi si ritorna in campo con la Turchia, ma intanto i primi segnali dalla Liguria sono positivi. Così Julio Velasco ai microfoni della Rai: “ Sono soddisfatto. Loro a volte non sono state lucide, soprattutto le esordienti, ma anche qualcuna non esordiente. Però ci sta. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista perché le partite in VNL saranno ancora più pesanti. Queste tutto sommato sono amichevoli, ma la Serbia, il pubblico. dobbiamo salire dal punto di vista tecnico e tattico “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Dobbiamo salire dal punto di vista tecnico e tattico”. E su Antropova…

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