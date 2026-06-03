Lukaku segna il 90esimo gol in nazionale mentre il Belgio batte la Croazia

Il Belgio ha vinto 2-0 contro la Croazia in un'amichevole di preparazione per la Coppa del Mondo 2026. Durante la partita, un giocatore ha segnato il suo 90esimo gol in nazionale. La partita si è svolta nel penultimo incontro di riscaldamento prima della fase a gironi del torneo. La vittoria è stata ottenuta con gol di due diversi giocatori.

2026-06-03 00:28:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Belgio ha ottenuto un’impressionante vittoria per 2-0 sulla Croazia nel penultimo riscaldamento in vista della Coppa del Mondo 2026. I Red Devils sono stati eliminati nella fase a gironi nel 2022, ma con la vittoria in trasferta a Rijeka hanno fatto sperare in un miglioramento delle prestazioni nel torneo ampliato a 48 squadre in Nord America. Seconda nel 2018 e terza nel 2022, la Croazia non dovrebbe competere per arrivare così lontano questa volta ed è rimasta in svantaggio sette minuti prima dell’intervallo quando Youri Tielemans ha segnato il primo gol per il Belgio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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