Lukaku un goleador e un leader è per sempre | segna col Belgio
Romelu Lukaku ha segnato un gol con la nazionale belga, confermando il suo ruolo di goleador. L’attaccante, considerato un grande professionista e centravanti di rilievo, è stato determinante anche nella vittoria del quarto scudetto del Napoli. La sua presenza in campo si riconosce come una costante nel calcio di alto livello, evidenziando la sua capacità di incidere nelle partite più importanti.
Un grande professionista. Lukaku, Romelu Lukaku. Un grand? calciatore. Un grande centravanti. Fondamentale per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. E che servirebbe come il pane anche l’anno prossimo. Ma pare che il Napoli non lo voglia più, anche per problemi di ingaggio. Decideranno Allegri, Manna e De Laurentiis. Lukaku è uno che – a dispetto della narrazione milanese – non ha mai tirato indietro la gamba. Mai. Ha sempre dato tutto quello che aveva. E se quest’anno non ha fatto nulla per il Napoli, è solo perché si è infortunato e poi ha avuto non pochi problemi nel recupero. È stato montato un assurdo can can contro di lui che nella sua vita si è sempre comportato da professionista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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