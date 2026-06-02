Un grande professionista. Lukaku, Romelu Lukaku. Un grand? calciatore. Un grande centravanti. Fondamentale per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. E che servirebbe come il pane anche l’anno prossimo. Ma pare che il Napoli non lo voglia più, anche per problemi di ingaggio. Decideranno Allegri, Manna e De Laurentiis. Lukaku è uno che – a dispetto della narrazione milanese – non ha mai tirato indietro la gamba. Mai. Ha sempre dato tutto quello che aveva. E se quest’anno non ha fatto nulla per il Napoli, è solo perché si è infortunato e poi ha avuto non pochi problemi nel recupero. È stato montato un assurdo can can contro di lui che nella sua vita si è sempre comportato da professionista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, un goleador (e un leader) è per sempre: segna col Belgio

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