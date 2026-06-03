Il Belgio ha ottenuto due vittorie nelle prime partite del Mondiale, battendo gli Stati Uniti 5-2 e la Croazia 0-2. Lukaku e De Bruyne sono alla loro quarta partecipazione alla competizione. La squadra, guidata dal commissario tecnico Rudi Garcia, si prepara a proseguire il torneo con ottimismo.

Dopo le vittorie contro Stati Uniti (5-2) e Croazia (0-2), il Belgio guidato dal ct Rudi Garcia ora è fiducioso di poter disputare un bel Mondiale. Tra i Diavoli Rossi che giocheranno il torneo calcistico più importante ci sono Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne del Napoli, pronti a trascinare il loro Paese nel girone G che comprende Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Lukaku e De Bruyne tra i trascinatori del Belgio al Mondiale. Ieri, contro la Croazia, il centravanti azzurro è tornato al gol con la maglia del Belgio, dopo una stagione tutt’altro che semplice a Napoli. Ha giocato infatti solamente sette spezzoni di gara, con una rete, all’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku e De Bruyne al loro quarto Mondiale, la generazione d’oro del Belgio punta in alto

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