Corriere dello Sport | Belgio tornano De Bruyne e Lukaku | la coppia d’oro pronta per un nuovo Mondiale

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono pronti a tornare in nazionale dopo mesi di assenza, mentre il Belgio si prepara a disputare il prossimo Mondiale. La coppia, considerata tra le più importanti della squadra, si riunisce per le qualificazioni e le partite ufficiali che si avvicinano. Entrambi sono stati convocati per le prossime occasioni ufficiali della nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku si preparano a riprendere in mano il Belgio, pronti a tornare protagonisti in nazionale dopo mesi di assenza. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il commissario tecnico Rudi Garcia è pronto a reinserire i due leader nella lista dei convocati per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Un ritorno atteso, sottolineato ancora da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che riaccende le ambizioni dei Diavoli Rossi in vista del prossimo Mondiale. La storia della coppia è lunga e vincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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