Dopo il Mondiale… | De Bruyne arriva l’annuncio dal ritiro del Belgio

Kevin De Bruyne ha annunciato in conferenza stampa che continuerà a giocare con la nazionale belga finché le sue condizioni fisiche lo consentiranno. Dopo il Mondiale, il centrocampista del Manchester City ha confermato di non aver deciso di lasciare la nazionale e di essere intenzionato a proseguire la carriera internazionale. Non sono stati forniti dettagli sulle future convocazioni o eventuali decisioni a lungo termine.

Kevin De Bruyne non abbandona il Belgio dopo il Mondiale: il centrocampista del Manchester City ha confermato in conferenza stampa che proseguirà con la nazionale finché le condizioni fisiche lo permetteranno. De Bruyne e il recupero: il ritmo ritrovato. Dal ritiro belga negli Stati Uniti, De Bruyne ha tracciato un bilancio positivo della sua riabilitazione. Ha già accumulato più minuti rispetto alle sue stesse previsioni, lavorando con il gruppo da quattro settimane consecutive. “ Sto prendendo sempre più ritmo” ha dichiarato, sottolineando che il suo corpo risponde bene agli allenamenti. Non prevede di giocare due tempi completi in questa tournée, ma ritiene che non sia necessario al momento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati De Bruyne, dal Belgio arriva una gradita notizia sul centrocampista del NapoliIn attesa di rivederlo il prima possibile in campo, arriva una gradita notizia dal Belgio per Kevin De Bruyne. Napoli, dal Belgio l’ulteriore chiarimento su Lukaku: arriva l’annuncio sul MondialeRomelu Lukaku ha deciso di non raggiungere Castel Volturno e il Belgio supporta la scelta del centravanti. Contenuti e approfondimenti su Dopo il Mondiale De Bruyne arriva... Discussioni sull' argomento Dodici anni dopo, è ora che l’Italia torni al Mondiale; Zidane sarà il nuovo ct della Francia, l'incarico dopo il Mondiale; Playoff Mondiali: Italia, vietato sbagliare, obiettivo Mondiale dopo 12 anni di assenza; Italia-Irlanda del Nord, dalla disfatta di Belfast alla semifinale di Bergamo: quasi settant'anni dopo la sfida vale ancora il Mondiale. Verstappen dopo il GP Las Vegas: Mondiale? Proverò a vincere tutte le gare. VIDEOMax Verstappen commenta la vittoria a Las Vegas, che lo tiene in gioco nel Mondiale: L'unica cosa che posso fare è cercare di vincere tutte le gare che restano, pensando un GP dopo l'altro. Ora ... sport.sky.it Sinner batte Zverev e vola in finale al Miami Open. Dopo il match, l’azzurro si complimenta con il tedesco, che sorprende tutti rispondendo così - facebook.com facebook GdS - #Wesley, nuovi esami a Roma dopo la lesione muscolare: molto probabile il forfait contro l' #Inter x.com