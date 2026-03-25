Milik Juve un finale al top potrebbe davvero cambiare le carte in tavola? Cosa filtra sul futuro del polacco

Il ritorno in campo di Milik contro il Sassuolo non sembra aver modificato le intenzioni della società riguardo alla sua cessione. Il centravanti polacco, infatti, è considerato ancora in uscita in vista della sessione estiva di mercato. Le trattative con altri club sono in corso, mentre il club mantiene aperte diverse opzioni per il futuro dell’attaccante.

Milik Juve, il rientro del centravanti contro il Sassuolo non cambia i piani della società per la sicura cessione durante la prossima estate. La Juventus ha riabbracciato una vecchia conoscenza nell’ultimo deludente pareggio casalingo. Dopo circa un anno e mezzo dall’ultima apparizione ufficiale sul campo, Arkadiusz Milik è tornato a disputare scampoli di partita contro il Sassuolo. Nonostante questo atteso rientro, il quotidiano Tuttosport frena fermamente gli entusiasmi, sottolineando come sia del tutto inutile illudersi che possa rappresentare il calciatore giusto per l’attacco. Luciano Spalletti cerca caratteristiche tecniche profondamente diverse: l’allenatore ha bisogno di un terminale offensivo differente, molto più esplosivo, per scardinare efficacemente le retroguardie avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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