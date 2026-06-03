Luisa Ranieri apre il palmarès dei Nastri d’Argento 2026 Premi speciali per Verdone e Guanciale

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luisa Ranieri ha aperto la cerimonia dei Nastri d’Argento 2026, presentando le prime premiazioni. Sono stati assegnati premi speciali a due attori noti per il loro lavoro nel cinema italiano. La serata ha visto anche riconoscimenti legati a Napoli, città al centro dell’evento. Durante la serata sono stati annunciati altri premi e riconoscimenti, con un focus sui protagonisti dello spettacolo italiano.

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Sarà una serata che parlerà molto di Napoli, ma anche di alcuni dei volti più amati dello spettacolo italiano. I Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 iniziano a svelare i primi vincitori: Luisa Ranieri riceverà il premio come "Protagonista Grandi Serie" per il successo de "La Preside", Carlo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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