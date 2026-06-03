Luis Suarez lascia lo Sporting CP | colpaccio del Fenerbahce ma prima…Un ultimo ostacolo prima della fumata bianca!

Luis Suarez ha lasciato lo Sporting CP e si trasferirà al Fenerbahce. Prima di completare il trasferimento, bisogna superare un ultimo ostacolo. Il club turco ha annunciato l’accordo con l’attaccante, ma la firma definitiva dipende ancora da alcuni dettagli finali. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per il passaggio di Suarez alla squadra turca. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con il club di Istanbul che aspetta di formalizzare l’accordo.

Luis Suarez lascia lo Sporting CP: colpo Fenerbahce però serve superare un ultimo ostacolo prima della fumata bianca!. Il calciomercato è pronto ad accendersi con un’operazione che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva. Al centro delle cronache c’è il Fenerbahce, storico club turco, che ha messo nel mirino uno degli attaccanti più prolifici e incisivi dell’intera stagione europea in corso. Stiamo parlando di Luís Suárez, il cui futuro potrebbe tingersi molto presto di gialloblù. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’intesa con il giocatore e il fattore politico: l’ombra di Hakan Safi. Secondo Fabrizio Romano, l’entourage dell’attaccante ha già raggiunto un accordo sulle condizioni personali per il trasferimento in Turchia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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