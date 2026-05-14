Presidenza Figc su Malagò c’è l’ombra dell’ineleggibilità | è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciata

La presidenza della Figc si trova di fronte a una possibile questione di ineleggibilità riguardante Giovanni Malagò, considerato il favorito nella corsa. Malagò ha ottenuto il sostegno di club di Serie A e B, oltre a calciatori e allenatori, che rappresentano circa il 54% dei voti. La situazione si presenta come un ostacolo prima di un risultato ormai vicino. La competizione con Giancarlo Abete si sta avvicinando alla conclusione.

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Giovanni Malagò contro Giancarlo Abete. Con il primo nettamente favorito sul secondo, forte del sostegno di Serie A, B, calciatori e allenatori che sulla carta valgono già il 54% dei voti. Depositate le candidature nell’ultimo giorno utile prima della scadenza, inizia adesso ufficialmente la corsa al voto del 22 giugno per la presidenza della Figc. Con una grande incognita: la possibile ineleggibilità di Malagò per il cosiddetto pantouflage, norma che prevede un periodo di stop di tre anni per chi ha guidato un ente vigilante prima di poter assumere incarichi in organismi collegati. Mentre ne è trascorso solo uno da quanto Malagò ha lasciato il Coni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presidenza Figc, su Malagò c’è l’ombra dell’ineleggibilità: è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Una polpetta avvelenata l’ineleggibilità di Malagò alla Figc? Spunta il rischio ‘ineleggibilità’ per Malagò nella corsa alla presidenza FIGC: cos’è il ‘cooling off’La norma denominata “cooling off” potrebbe ostacolare la candidatura dell’ex presidente CONI, Giovanni Malagò, alla FIGC mentre si accende la sfida... Temi più discussi: Malagò: Candidatura Figc, aspetto che tutti si pronuncino. La Lega Pro non si schiera; Malagò si candida alla presidenza della Figc ed è pronto a dare battaglia sul pantouflage; Malagò ufficializza la candidatura, Abete lo segue: il duello per la presidenza della Figc; Elezioni Figc, Malagò scioglie la riserva: domani mattina presenterà candidatura per la presidenza. ?? #Malagò, ecco l'annuncio sulla candidatura alla presidenza della Figc: anche la Serie B lo appoggia x.com Presidenza FIGC, ufficiali le candidature di Malagò e AbeteGiovanni Malagò e Giancarlo Abete hanno depositato ufficialmente le proprie candidature alla presidenza della FIGC ... voto10.it Presidenza Figc, Malagò: Mercoledì deposito la mia candidaturaLega Serie B: Convergiamo su Malagò Poco prima di sciogliere le riserve, ufficializzando il deposito della sua candidatura, Malagò aveva infatti incassato l’appoggio di un’altra componente, quella d ... sport.sky.it