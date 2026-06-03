Per la prossima stagione dell’Isola dei Famosi, uno dei concorrenti sarà al posto di Pierpaolo Pretelli. La produzione ha scelto anche un nuovo inviato per il programma. La trasmissione si prepara a una nuova edizione, con cambiamenti nel cast e nelle figure di supporto. La data di inizio e altri dettagli non sono ancora stati ufficializzati. La trasmissione sarà trasmessa su una rete generalista italiana.

La nuova Isola dei Famosi prende forma come una delle scommesse più curiose della prossima stagione Mediaset. L’arrivo di Selvaggia Lucarelli alla conduzione segna una svolta netta per il reality, chiamato a cambiare pelle dopo anni di formule ormai consolidate. Non sarà soltanto il volto alla guida del programma a modificare gli equilibri. La prossima edizione dovrebbe infatti dire addio alla diretta e trasferirsi dalle spiagge dell’Honduras a quelle delle Filippine, con registrazioni previste tra giugno e luglio e un’impostazione più vicina a un racconto costruito, competitivo e televisivamente rinnovato. “Ne restano solo due”. Rivoluzione Ballando con le stelle, i giudici verso la conferma Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, chi è l’inviato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Caffeinamagazine.it - “Lui al posto di Pierpaolo Pretelli”. Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, scelto anche l’inviato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZEUDI DI PALMA ALLISOLA DEI FAMOSI RUMOR SHOCK

Notizie e thread social correlati

ISOLA DEI FAMOSI: CANALE 5 HA SCELTO L’INVIATO DI SELVAGGIA LUCARELLICanale 5 ha scelto l’inviato di Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, prevista in autunno.

Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al posto di Belen Rodriguez?Per l’Isola dei Famosi 2026, la trattativa tra Mediaset e Belen Rodriguez per la conduzione sembra essere fallita.

Temi più discussi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al lago di Garda: le foto mettono a tacere le voci di crisi; Pierpaolo Pretelli torna all’Isola dei Famosi ma non come conduttore; Isola dei Famosi: Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli pronti a conquistare l’Honduras?; I Prelemi non prendono bene la decisione di Pierpaolo Pretelli di partire per L’Isola dei Famosi.

Diciamo ALCUNI GRAZIE! Francamente da me proprio no! sono felice è sempre un lavoro e una esperienza che voleva fare lui in primis quindi da parte mia ha il mio sostegno come sempre @pierpaolopretel #pierpaolopretelli #prelemi x.com

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: Roberto Alessi lancia l'indiscrezione, c'entra il figlio Kian? reddit

Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma tra i naufraghi della nuova edizioneNuove indiscrezioni sull'adventure game di Canale 5 arrivano direttamente dalle pagine del settimanale Chi. Secondo quanto riportato dalla rivista, Mediaset avrebbe ormai sciolto le riserve sul futuro ... comingsoon.it

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al lago di Garda: le foto mettono a tacere le voci di crisiGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto il lago di Garda per la loro prima fuga estiva, portando con loro il figlio Kian e, soprattutto, una serie di foto pubblicate sui social che valgono più ... msn.com